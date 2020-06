C’était écrit, Sadio Mané devait être le premier footballeur Sénégalais à gagner le tant convoité championnat Anglais. L’histoire s’est réalisée en cette soirée de jeudi 25 juin, avec la consécration des « Reds » de Liverpool qui trônent sur le toit du royaume Anglais après 31 journées disputées. Mais, surtout après trente longues années d’attente insoutenable.

Pour le « Lion » du Sénégal qui entre un peu plus dans l’histoire de la PL et du club de Liverpool, le sacre est d’autant plus savoureux dans un contexte où la pandémie de la covid-19 avait mis entre parenthèse le football un plus de trois mois durant. Sadio Mané est désormais roi d’Angleterre, le temps d’une saison aussi exceptionnelle qu’inédite. Et, c’est en appel vidéo que l’attaquant des « Reds » est intervenu ce vendredi, en direct sur l’émission « La Team » de Canal+ Sport.

Sadio de revenir sur les derniers instants qui ont suivi le sacre de son équipe : « C’était une soirée magique on a tous suivi le match hier (Jeudi) avec le staff, les joueurs tout le monde était là. On a savouré cette soirée j’ai vu quelques talents de danseur, c’était impressionnant (rire) Le coach (Klopp) c’est lui qui a le plus dansé on dirait qu’il était dans une boîte de nuit », témoignera l’enfant de Bambali (Sédhiou) encore sur son petit nuage.

Etant donné que les « Rouges » ont été sacrés grâce à la victoire des « Bleues » de Chelsea 2-1 sur leur rival Man City. La victoire aurait pu être plus glorieuse sauf que le Sénégalais ne voit pas les choses du même œil : « Comme je l’ai dit, nous avons tous suivi le match (Chelsea –Man City) avec un grand plaisir. On est champion quelle que soit la manière. Cette saison n’a pas été facile avec la trêve imposée par la covid-19. Donc il n’y a aucune frustration, au contraire on ressent une grande joie. »Un sacre qui vient couronner une saison aussi insolite que compliquée, semble expliquer le finaliste de la CAN 2019.

Oublié la déception de la saison précédente où le titre avait glissé des mains de Liverpool pour deux petits points de différence en faveur du grand rival Manchester City. Ce douloureux souvenir aura été la source de motivation de la bande à Klopp : « La saison dernière nous avions fait un parcours parfait, on a dominé le championnat du début à la fin. Notre objectif était bien évidemment de finir champion même si en face il y avait de grandes équipes… »

L’autre force des « Rouges » sera aussi sa grande stabilité avec un groupe soudé. « L’équipe n’a pas changé, on a su garder la même équipe depuis pas mal de temps et on évolue avec même le staff. On se connait bien sur le terrain on parle le même langage donc c’est quelque chose qui a facilité cette belle saison pour nous. »

Le rythme infernal imposé par Liverpool porté par un Klopp charismatique leur permettra cette fois ci de toucher le graal. « On a été solide sur tous les plans. Vous savez en un moment donné quand vous gagnez tout le temps la confiance finit par s’installer. Je pense que c’est ça la clé de notre succès. Dès le début on a devancé notre concurrent direct. Cela nous a permis de jouer sans trop de pression et aller au bout de notre objectif… On va donner le maximum et essayer de gagner tous les matches qui restent. »