Pep Guardiola reprécise sa pensée à propos de Sadio Mané. En conférence de presse, le technicien des Citizens a indiqué qu’il ne voulait pas accuser le Sénégalais de « plongeur ». Il a même déclaré être fan du Vice-champion d’Afrique.

Guardiola admire Mané

Guardiola clarifie ses propos sur l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané qu’il avait accusé de « plongeur ». L’entraîneur de Manchester City a décidé mardi de ne pas aggraver la situation en reprécisant ses propos. « Ce n’était dans mon intention » d’accuser Mané de plongeur, mais il s’est arrêté avant de tomber », a-t-il laissé entendre en conférence, avant de poursuivre : « loin de mon intention était de dire que Sadio est ce type de joueur, parce que je l’admire beaucoup. Pour Jurgen, contre Leicester c’est un penalty, pour l’arbitre et pour le VAR, il s’agissait d’un penalty. J’étais le mauvais gars – ou peut-être pas, je ne sais pas ».

Les buts de Liverpool en fin de match : « Ce n’est pas une chance »

L’ancien entraîneur du Fc Barcelone a aussi souligné son admiration pour la capacité de Liverpool à marquer autant de buts en fin de match, expliquant même qu’il avait dit à ses enfants que cela n’avait rien à voir avec de la chance. « Mon fils et ma fille, tout le temps quand ils [Liverpool] gagnent dans les dernières minutes, me demandent quelle chance ils ont. Et je leur dis que ce n’est pas une chance. Ce que Liverpool a fait la saison dernière et cette saison à maintes reprises, c’est parce qu’ils ont cette incroyable qualité et cet incroyable talent pour se battre jusqu’à la fin », a-t-il soutenu dans les colonnes du site anglais telegraph parcouru par Senego.