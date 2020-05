L’international sénégalais de Liverpool, a révélé ce que Lionel Messi lui avait dit après la victoire des Reds à Anfield en Ligue des champions.

On se souvient que liverpool avait remporté le match retour de la demi-finale de la ligue des champions 2019 face au Fc Barcelone. Pourtant le club catalan avait pris une bonne avance en battant les reds 3-0 au match aller.

Les coéquipiers de Sadio Mané se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des champions au terme d’une remontada 4-0. Au terme des deux rencontres c’est Liverpool qui avait pris le dessus (4-3).

Presqu’un an après ce triste épisode du FC Barcelone, Sadio Mané est revenu sur ce que Lionel Messi lui avait dit après la rencontre:

“Quand le meilleur joueur de tous les temps prend son temps juste pour te regarder jouer, c’est que t’as fait quelque chose de bien. Oui c’est vrai que Leo Messi m’a parlé après notre match de Ligue Des Champions à Anfield. Il aurait pu rejoindre directement le vestiaire à cause de la déception comme ses autres coéquipiers, mais il a pris son temps et est venu me parler. C’était bizarre.”

“Il m’a appelé à côté du tunnel, il a d’abord essayé de me parler en anglais mais c’est devenu difficile pour lui, il a donc continuer en espagnol. Mais selon son language corporel, j’ai pu voir qu’il exprimait quelque chose de très important. Il était admiratif de ma prestation. Il m’a ensuite embrassé et est parti. Oui, je suis conscient qu’il a voté pour moi au ballon d’or comme l’a dit Klopp. Il voulait que je sois à ses côtés parmi les 3 finalistes car il croyait beaucoup en moi.”

“J’aurais aimé comprendre l’espagnol pour savoir ce qu’il me disait car il a dit beaucoup de choses et je n’ai pas tout compris. C’est le meilleur du monde sans aucun doute et de l’histoire. Klopp nous parle beaucoup de Messi, il est un grand fan. Lorsque Mo Salah marque un enroulé de son pied gauche à l’entraînement, Klopp lui dit ” wow! Je vois du Leo Messi en toi !”. Le Football d’aujourd’hui est basé sur les votes. Les gens ne votent plus pour les meilleurs, mais pour leurs amis. Il regardent une photo et disent ” Je ne vais pas voter pour lui, mais pour lui” et celà tue le football, c’est un fait” , a raconté Sadio Mané.

SunuBuzz

wiwsport

L’article Sadio Mané révèle enfin ce que Lionel Messi lui a dit après la défaite du Barça à Anfield est apparu en premier sur Snap221.info.