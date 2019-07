Sadio Mané sur la CAN: « Même quand tu veux boire de l’eau, les défenseurs te suivent »

Comparant la Premier League à la Coupe d’Afrique, Sadio Mané a jugé les deux compétitions en termes d’intensité et d’espace mais l’attaquant sénégalais trouve la CAN plus difficile.Publicité

« C’est deux choses différentes après je pense que la CAN, elle n’est pas facile. En termes d’impact, il n’y a pas beaucoup d’espace par rapport à l’Europe où les défenseurs montent. Ici, même quand tu veux boire de l’eau, ils te suivent. C’est l’Afrique, il faut faire avec et je pense que ça ira », déclare-t-il.

Pour rappel, Sadio Mané et ses coéquipiers devront affronter l’Ouganda en 1/8e de finale, ce vendredi, à partir de 19 heures GMT.

Senegal7