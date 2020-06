Tout comme Aubameyang, Sadio Mané a un avenir indécis. Même si les rumeurs de départ de l’international sénégalais ne sont pas assez récurrentes comme celles du gabonais, certains faits prouvent qu’il y a une grosse zone d’ombre autour de son futur. Va-t-il rester ou pas à Liverpool ? Beaucoup de personnes se posent cette question.

Courtisé par le Real Madrid, Mané n’a pas encore pris une décision. Du moins de façon officielle. Pour barrer la voie aux prétendants de son homme fort, les dirigeants de Liverpool aurait voulu le prolonger. Une extension de son bail qui pourrait faire de lui l’un des gros salaires de l’effectif. Mais pour le moment, c’est le statu-quo.

Contrairement à Virgil Van Dijk et Georginio Wijnaldum qui vont bientôt prolonger leur contrat, le dossier de Sadio Mané semble être plus compliqué que prévu. Aucune bonne nouvelle ne se profile à l’horizon et la direction des Reds s’impatientent et s’inquiètent à la fois.

Cette latence dans la signature de son nouveau contrat est-il synonyme d’un départ à la fin de cette saison ? Le mercato estival donnera plus de précisions sur cette interrogation. Mais avant un éventuel départ, Sadio Mané a encore 8 matchs à disputer avec son club et décrocher enfin le titre de champion de Premier League.