Dans leur Hotel, les joueurs de Liverpool ont suivi avec une attention particulière le match entre Chelsea et Manchester City. au coup de sifflet final de cette rencontre, qui a sacré les Reds, ils n’ont pu retenir leur joie d’être champion d’Angleterre, 30 ans après le dernier sacre du club. Que ce soit Mané, Van Dijk, etc, les joueurs de Liverpool étaient en liesse.

Les premières secondes et célébrations des joueurs de Liverpool, champions d’Angleterre

I only came down for breakfast…!!! @LFC

