Saër Kébé : « Si je n’étais pas en prison, je serais en Master 1 » « je vais réclamer une indemnisation»

Saër Kébé, poursuivi pour apologie du terrorisme, a été condamné, ce mercredi, à 3 mois de prison avec sursis par la Chambre criminelle du Tribunal de Dakar. Désormais libre, le jeune Mbourois ne pense qu’à ses études.

« Je suis très content. On m’a innocenté des chefs d’inculpation liés au terrorisme. Le mal est déjà fait, avec ces 4 ans en prison. En ce moment, je devais faire mon master 1. Mais, Dieu a fait que je devais passer par là. Je vais tourner la page. Ce qui m’intéresse le plus actuellement, c’est comment je vais continuer. Ce mois de juin, je dois faire mon baccalauréat. Je vais essayer de voir avec les autorités si on peut repousser cela, c’est-à-dire attendre la section d’octobre. Car en prison, j’avais du mal à réviser », déclare-t-il à Rfm.

Libéré hier par la chambre criminelle de Dakar, l’élève Mbourois Saër Kébé a cependant été condamné à 3 mois avec sursis pour « menace terroriste ». Les quatre années passées en détention préventive méritent indemnisation, fait-il remarquer au micro de la RFM.

« Très content » de son acquittement pour les chefs d’accusation d’ »apologie et actes terroristes » qui lui ont valu une incarcération de 4 ans, le jeune Saër Kébé « veut tourner la page et se concentrer sur l’avenir. »

Il envisage cependant d’enclencher, avec l’aide de ses avocats, une procédure d’indemnisation. Il explique que « ce n’est pas facile de passer 4 années en prison, et du jour au lendemain, on te disculpe de tous tes chefs d’inculpation. »

iGFM