Étincelant avec Brentford cette saison en championship, Said Benrahma est revenu sur sa saison dans une interview accordée au site Lebuteur. L’Algérien évoque notamment la sélection nationale et ses prochaines échéances et ses rapports avec ses coéquipiers.

Je donne tout lorsqu’il s’agit de l’Équipe nationale

Saïd Benrahma fait pour le moment la saison de sa carrière : Meilleur joueur de la Championship en 2020, meilleur buteur aussi, l’a)Algérien pourrait être d’un grand atout pour les Fennecs. Il espère convaincre le sélectionneur Djamel Belmadi. « J’espère bien, je suis un compétiteur, sur le terrain, je donne tout et lorsqu’il s’agit de l’Équipe nationale, je donnerai toujours plus. Après, Belmadi peut compter sur plusieurs joueurs talentueux comme Adam Ounas qui était bien revenu avant ce repos forcé, Slimani et sa grande expérience. Maintenant, il va falloir être en forme lorsqu’on est en Équipe nationale. Depuis que je suis en Équipe nationale, je constate que c’est tout le monde qui se donne à mille pour cent. Tout le monde mouille le maillot. Après il faut garder notre dynamique, gagner, marquer des buts et ne pas en prendre », a-t-il confié.

Riyad c’est incomparable

Par la suite, il a été amené à se prononcer sur son compatriote Riyad Mahrez. Avec Manchester City, le capitaine de la sélection algérienne étale toute sa classe. Cette saison, il a complètement gagné la confiance de son coach Pep Guardiola. Pour Benrahma, il n’y a aucun doute, personne n’est au dessus de l’ancien joueur de Leicester. « Pour moi, Riyad est le meilleur joueur de la Premier League. Après, c’est vrai qu’il y a Mohamed Salah et Sadio Mané, mais Riyad c’est incomparable. En plus, c’est le style de joueur que j’aime voir jouer. Sinon, par rapport à ce qu’il fait, Mahrez c’est un phénomène. Je n’ai pas d’autres mots à dire, j’espère qu’il accomplira de grandes choses encore avec Manchester City. Il nous aide beaucoup, en plus de ses qualités, Riyad possède une personnalité qui nous donne confiance. On suit toujours ses performances avec une énorme fierté », a-t-il conclu.

