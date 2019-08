Âgée de 17 ans, Ndèye Marianne a perdu la vie après avoir utilisé un produit qu’elle a acheté dans la rue. Ce, pour se débarrasser de ses poux. Sa maman, affligée, a expliqué les faits sur les ondes de la Rfm.

«Ce sont mes deux petites filles qui avaient des poux. Elle est partie acheter dans la rue un produit qui coûte 5OO F CFA. La défunte, Ndèye Marianne, a attendu la nuit pour l’utiliser sans mon consentement», explique la maman.

Elle poursuit son récit: «Tard dans la nuit, elle est partie se laver la tête. Soudain, elle se tordait de douleurs. Puis nous sommes allées à l’hôpital. On a passé la nuit là-bas. Et le lendemain, c’est vers 18 h que nous sommes sorties. Mais la nuit elle continuait de vomir.

Nous sommes retournées à l’hôpital mais on nous a transférées à l’hôpital régional de Saint-Louis. Elle a été placée en réanimation pendant deux jours», regrette la maman.

Elle ajoute que c’est le second médecin qui a décelé l’origine du mal: «Il m’a appelée pour me questionner. Je lui ai tout expliqué et je lui ai même remis la petite bouteille, à sa demande. Je ne connais même pas le nom du produit. En tout cas c’est une bouteille qui coûte 500 frs sur laquelle il est dessiné des cafards et autres».

Malheureusement sa fille ne survivra pas à cette intoxication.