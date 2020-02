PUBLICITÉ

Depuis hier, le ville de Saint-Louis est secouée par des manifestations et soulèvements des pêcheurs, qui dénoncent le non-respect des engagements pris par les autorités publiques concernant la stabilisation de la brèche et la fin de la durée des licences de pêche. Résultats, 15 policiers ont été blessés, deux véhicules brûlés et l’agence de la Senelec a été complètement saccagée.

