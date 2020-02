Kiné Lam-Dogo fait partie des couples les plus célèbres au Sénégal. L’union entre la cantatrice et El Hadji Ndongo Thiam remonte à 1978 jusqu’à la mort de Dogo 2019. En ce jour de Saint-valentin, Kiné Lam parle de son pacte avec Dieu envers son mari, dans un entretien avec l’Observateur.

‘’La dernière chose qu’il m’a dite alors qu’il avait encore toute sa conscience m’a poussée à faire un pacte avec Dieu. C’est lorsqu’il a dit à tout le monde qu’il voulait rester chez moi. Mes coépouses n’ont pas fait de problème’’, explique-t-elle.

Dogo, ajoute Kiné Lam, lui avait demandé de bien s’occuper de lui « durant sa maladie et de le faire en toute discrétion. Il m’a dit : ‘’veille sur moi’’. Je me suis alors dit qu’il fallait que je me montre à la hauteur de toute cette confiance. Et je l’ai fait. J’ai mis de côté l’essentiel de mes activités pour rester avec lui. Jusqu’à sa mort à 81 ans.’’

