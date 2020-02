Moins d’un mois après le drame, c’est une terrible Saint-Valentin qu’a vécue Vanessa Bryant, la première sans son mari Kobe. Pour la fête des amoureux, elle lui a logiquement rendu un nouvel hommage bouleversant sur Instagram.

C’est le 24 février prochain qu’un hommage à Kobe Bryant sera organisé au Staples Center de Los Angeles, là où le basketteur avait construit sa légende, mais pour sa veuve Vanessa Bryant, l’émotion n’attend pas. Chaque jour sans son chéri et sa fille Gianna, décédés il y a trois semaines dans un crash d’hélicoptère, est pour elle une véritable épreuve. Certains événements remuent le couteau dans la plaie encore très vive, comme la Saint-Valentin, une fête où l’absence de son mari se fait d’autant plus sentir.

« Pour mon Valentin pour toujours, je t’aime tellement. Tu me manques tellement pendant tes vacances préférées. Je t’aime pour toujours. Bisous à toi et Gigi au paradis. Joyeuse Saint Valentin, mes bébés. Avec tout mon amour, ton boo-boo », a écrit Vanessa Bryant vendredi 14 février sur son compte Instagram, en légende d’une photo du couple accompagnée de la chanson de Lauryn Hill « Tell him ». Un message simple et déchirant pour l’homme qu’elle aime tant. Une déclaration qui a touché les internautes, mais aussi plusieurs célébrités comme Khloe Kardashian qui affirme que leur amour durera pour toujours.

« Mon cerveau refuse d’accepter que Kobe et Gigi sont partis. (…) Pourquoi puis-je vivre un jour de plus alors que ma petite fille n’a pas cette opportunité ? Cela me rend folle », écrivait-elle il y a quelques jours toujours sur Instagram, précisant avoir hâte que « ce cauchemar prenne fin ». Pour lui redonner un peu de baume au cœur, la veuve de la star des Lakers peut compter sur ses trois filles encore en vie, Natalia, Bianka et Capri, le plus bel héritage laissé par son défunt mari.