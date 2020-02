MY AFRICAN QUEEN!

Malgré le deuil que je vis, je ne peux pas m’empêcher de te renouveler mon amour pour toi, ta beauté, tes qualités, ton sens élevé de l’amour et de la famille et surtout ma gratitude pour l’effet positif incommensurable de ta présence dans ma vie sur my mindset and my new positive mental attitude and competitiveness. Thank you honey.

PUBLICITÉ

Mère adorable, belle créature très maternelle et équitable, femme des villages et des savanes, dames des palais et des gratte-ciel, bref celle qui s’adapte bien partout au nom de l’amour et pour l’amour.

Qu’Allah te rétribue au centuple le bonheur et la joie que tu ne cesses de faire vivre à Balquis, Zohra, à mes frères et sœurs, aux populations de Keur Pathe et à moi.

Taquine et pleine d’humour, tu me rends plus humain et même humble au quotidien.

Ma première, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, en toi je trouve la jumelle, l’amie, l’amante et la maman. Tu es faites pour être aimée et ma mission est de t’aimer et de te donner raison d’avoir choisi de m’aimer comme je suis.

Debbo lamou, dewel gandal, ma jombajo éternelle et permanente, peux-tu m’expliquer pourquoi je t’aime chaque jour beaucoup plus et encore et encore?

Enfin, ma sommation interpellative: As-tu dit, tu me l’as chuchoté non, comme pour me paraphraser, que nous continuerons à nous aimer follement pour toujours jusqu’à supplier Allah de nous réserver le même cadre d’épanouissement après la vie d’ici bas?

Love you honey.