Une reprise au delà du mois de juin posera d’autres problèmes à résoudre. Le chargé de communication Cng de lutte le précise bien “la lute est différente du football et du besket. L’organisation des manifestations de lutte requiert des dispositions. En deux mois, je ne suis las sûr que les gens puissent se réorganiser. Maintenant, la décision finale revient au ministre des sports. C’est vrai que le Cng doit faire un avis motivé dans un sens ou dans l’autre. Il appartiendra au ministre de prendre la décision. Mais ce qui valable pour le football ne l’est pas pour la lutte. Les réalités sont autres. Si la saison se termine officiellement le 31 juillet, c’est l’autorité qui pourra prendre la décision de la prolonger”. Les éclairages de Thierno Kâ. Mais pour le directeur des activités physiques et sportives, il est encore prématuré de dire si la saison doit se prolonger ou s’arrêter et ainsi provoquer le report de combats dont celui devant opposer Siteu à Papa Sow. “Ce n’est pas la première fois qu’on assiste au report de combats de lutte. La lutte est différente du basket où on est obligé de terminer une saison pour déterminer un champion. Ici on doit faire le travail de manière intelligente afin que chacun y trouve son compte. Il faut qu’il y’ait des avis des différentes parties prenantes (promoteurs, lutteurs, Cng et amateurs) et enfin le ministère va voir comment s’organiser”, explique Mamadou Fall. Il annonce des concertations dans les prochains jours entre les différents acteurs de la lutte.

L’Observateur

Lutte TV

