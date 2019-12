Un Nigérian a raconté sur les réseaux sociaux sa prétendue rencontre avec des policiers qui ont failli l’arrêter parce qu’il avait utilisé la photo de l’entraîneur de Tottenham, Jose Mourinho, comme photo de profil sur Whatsapp.

Selon @chu_chu_sam, les policiers qui ont insinué qu’il aurait peut-être utilisé la photo de Mourinho pour escroquer certains de ses contacts l’ont menacé de détention, torturé et emmené au poste de police.

@Chu_Chu_Sam, qui n’a pas cédé aux exigences des policiers, a déclaré qu’il avait été libéré après avoir été détenu pendant un certain temps.

Il a écrit:

« Policier: sors de la voiture

Moi: je descends

Policier: donne moi ton téléphone

Moi: prends mon téléphone

Policier: pourquoi avez-vous Jose Mourinho comme photo de profil whatsap

Moi: Je suis fan de Mourinho, y a-t-il un problème?

Policier: ne savez-vous pas que vous pouvez utiliser le visage de Mourinho pour escroquer des personnes?

Moi: comment quelqu’un va-t-il même croire qu’il discute avec Mourinho? C’est l’un des plus grands entraîneurs de football au monde.

Policier: vous voulez me dire qu’aucun de vos contacts ne pense que vous êtes Mourinho?

Moi: j’éclate de rire et je peux vous prêter mon google pour vérifier qui est Mourinho!

Policier: tu es fou, tu es un voleur, un criminel, etc. et je vais te torturer

Moi: Vous allez faire quoi? Me torturer pour quoi exactement? Est ce que ça va?

Policier: va et monte dans notre voiture Je te conduirai à notre station , tu expliqueras ton affaire avec José Mourinho

Moi: ok allons à la police

Policier: réglons ici

Moi: il n’y a rien à régler et j’irai volontiers à la police avec vous pour savoir exactement ce que j’ai fait.

Après une heure et quelques minutes de menaces et de cris

Policier: vas avec tes problèmes

Vous ne croirez jamais à quel point la plupart des policiers sont stupides tant que vous ne les affrontez pas. “