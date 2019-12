Salif Diao est outré par la « mascarade bien orchestrée du Ballon d’or ». Sur sa page Facebook, l’ancien international sénégalais a contesté les choix de France Foot avant d’encourager Sadio Mané.

Mascarade

« Une mascarade bien orchestrée… Ballon d’or », peste Salif Diao qui n’arrive pas à avaler les choix de France Foot pour ce trophée mythique.

Encouragements

Néanmoins, Diao a exprimé sa fierté envers Sadio Mané : « Nous sommes fiers de toi petit frère, garde la tête haute et le sourire car pour nous, tes actions sur les terrains du monde entier et tes actions humanitaires valent plus qu’un Ballon d’or ».

Cœur

d’or

« Le peuple sénégalais est fier de toi et te décerne un Cœur d’Or. Continue dans ta lancée comme toujours et que le Bon Dieu t’accompagne. See you very soon in Liverpool », ajoute-t-il.