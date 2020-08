Décès en cascade chez les célébrités, hivernage accompagné de dégâts matériels et humains, retour proche de Karim Wade… En voilà quelques-unes des prédictions de la célèbre saltiguée SNF qui revient fraîchement d’un conclave des féticheurs récemment tenu à Fatick. Des révélations plus que terrifiantes.

Un grand malheur guette le Sénégal. Le pays file droit vers une succession d’évènements douloureux. Et le sang risque de couler à flot, comme à la guerre. C’est la première phrase sortie de la bouche de la saltiguée S.N.F qui s’est confiée à la rédaction. Ses révélations sont terrifiantes. Elle s’est déplacée jusque dans la capitale, rien que pour faire passer son message. Et pour mettre en garde les Sénégalais. Mal fagotée, son accoutrement laisse penser qu’elle s’est précipitée pour venir délivrer à temps son message à la Nation.

«Un grand politicien et un célèbre chanteur vont nous quitter cette année»

Elle prédit des décès en cascade cette année, particulièrement chez de grandes personnalités dans les milieux Politique, Religieux et de la Musique. «Vous pouvez m’enregistrer et écrire tout ce que je vous révèle. Le pire est à craindre cette année. Il y aura beaucoup de décès. La mort ne va épargner aucun milieu. Trois grandes autorités très célèbres vont mourir cette année. L’une d’entre elle est un politicien, l’autre un homme religieux et le troisième un chanteur de renom. Beaucoup de journalistes vont disparaître cette année et cela a déjà commencé», confie la voyante. Elle a même cité quelques noms en coulisse que nous nous gardons de révéler ici, pour ne pas installer la psychose.

«Les inondations vont causer beaucoup de dégâts»

Côté hivernage, il y aura beaucoup de pluies, à l’en croire. Mais le pire est à craindre. Des risques d’inondations suivies de mort d’homme ne sont pas à écarter, si les dispositions ne sont pas prises aussi bien par l’Etat que par les populations elles-mêmes, en s’acquittant notamment des offrandes que la saltiguée est disposée à révéler, mais pas en public. Elle est joignable sur des numéros de téléphone Orange et Tigo mis à la disposition des populations, en cas de besoin. «Il y aura une bonne pluviométrie certes, mais elle sera accompagnée de dégâts matériels et humains», révèle-t-elle.

«Le retour de Karim Wade est proche et ce sera un grand évènement».

«Le retour de Karim Wade est proche», dixit SNF. «J’ai vu une foule immense de personnes accueillir le fils d’Abdoulaye Wade de l’aéroport à son domicile. J’ai vu aussi que les policiers auront du mal à contenir les personnes. Ce sera un grand événement», confie-t-elle encore. La saltiguée S.N.F a fait d’autres révélations les unes aussi terrifiantes les autres, que votre site en ligne décide de censurer en toute responsabilité, pour des raisons éthiques et déontologiques.

«Macky Sall vit les dernières années de son règne, beaucoup de ses proches iront en prison d’ici peu de temps»

«Le Président Macky Sall doit faire attention parce que j’ai vu que nombreux de ses proches collaborateurs dont ministres et des directeurs de sociétés publiques iront en prison dans un futur proche. D’ailleurs, il vit les dernières années de son mandat qu’il risque même de ne pas terminer. Le règne de Macky Sall n’a pas encore commencé. Il quittera tôt ou tard le palais pour des responsabilités plus grandes à l’international. Son heure de gloire va sonner et ce sera hors du Sénégal».

«L’Etoile du prochain Président de la République brille entre Idy, Karim et Sonko»

«L’Etoile du prochain président de la République après Macky Sall brille entre Karim Wade Ousmane Sonko et Idrissa Seck. Mais rien n’est encore scellé par le destin. Le plus dévoué à la cause du peuple remplacera Macky Sall».

«J’avais prédit la mort de plusieurs Khalifes généraux et les enregistrements sont là»

Pour montrer sa bonne foi et tout le crédit que l’on doit accorder à ses dires, la saltiguée S.N.F annonce avoir prédit la mort de Sidy Lamine Niass et de plusieurs Khalifes généraux, l’arrivée de la pandémie de Coronavirus au Sénégal, la libération de Khalifa Sall, l’arrestation de Karim Wade, etc. Des enregistrements sonores et des vidéos qu’elle a mis en notre disposition permet de vérifier la teneur de son discours. Et tout laisse croire qu’elle excelle à merveille dans l’art divinatoire.

Pour conjurer le mauvais sort, elle recommande aux populations et à l’Etat de faire les offrandes appropriées.

