Des faits insolites se sont produits ce 15 Août à Saly, la capitale touristique du Sénégal. Les populations, abusées par les agissements des prostituées et autres racoleuses, ont décidé de purger leur lieu de vie.

Selon des propos recueillis auprès de certaines personnes excédées, ces belles de nuit ont fini de semer le désordre à Saly. « Nous, habitants de Saly, sommes très fatigués des agissements de ces maquisardes, qui non seulement nous ont causé beaucoup de mal, mais ont fini de pervertir nos enfants… À cela s’ajoute les nombreux cas d’agressions notées. » D’ailleurs, au moment où nos interlocuteurs s’adressaient à nous, la chasse à cette faune interlope faisait rage. En effet, Saly qui s’agrandit de jour en jour, est sérieusement confrontée à ces maux qui ont fini de gangréner la cité.

Et pourtant, les autorités avaient pris la décision d’y implanter un commissariat de Police pour lutter contre la délinquance et redonner à Saly son lustre d’antan, mais jusqu’à présent, le projet tarde à se matérialiser.

Toutefois, des sources recueillies par Dakaractu nous affirment que le commissariat devrait être fonctionnel ce mois-ci et le commissaire préposé est déjà connu… À suivre!

Dakaractu