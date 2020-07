Après le mariage et les festivités où beaucoup d’argent a été dépensé par le mari, fallait maintenant passer aux choses sérieuses.

« Après le départ des invités et des parents, je me suis retrouvée seule avec mon mari, attendant sagement d’être prise et consommer effectivement mon mariage. C’est à ce moment que mon mari s’est agenouillé sur mes pieds pour me faire savoir qu’il était impuissant. C’est par la pression de ses parents qu’il s’est marié.

« Il m’a ensuite demandé de lui garder ce secret, car il ne veut pas qu’il soit connu par ses parents. Il est prêt à subvenir à tous mes besoins et ceux de touts ma famille, si j’accepte de vivre avec lui et lui garder son secret. Il m’a promis de se soigner pour retrouver sa virilité. Je suis toujours vierge après presque deux ans de mariage ».

