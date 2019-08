Sama Khalate : » Le président est une institution Ken warouko Saga

LIMAMETTI.COM – Son Excellence Macky Sall est le président de la République du Sénégal. Il a été élu le 25 mars 2012. Issu d’une famille de quatre enfants, Macky Sall grandit dans la région de Fatick puis dans le Fouta. Etudiant à la faculté de Dakar, il entre dans le mouvement marxiste-léniniste And-Jëf.

Il s’en éloigne rapidement n’en partageant ni les idées, ni la stratégie de boycott du scrutin de 1983 contre le PS, son vote allant pour le parti libéral comme en 1988. Formé à l’Institut des Sciences de la Terre (IST) de Dakar et diplômé de l’École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM) de l’Institut Français du Pétrole (IFP) de Paris, il devient ingénieur géologue puis géophysicien, membre de plusieurs associations nationales et internationales d’experts de la profession.