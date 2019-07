SAMA VISION Affaire Petrotim : les sénégalais prônent le dialogue

Éviter la malédiction du pétrole et son cortège de conséquences néfastes, en promouvant les conditions de la bénédiction du pétrole, par la bonne gouvernance, la transparence et le dialogue, pour tendre vers le mieux-être des populations.»

Les récentes découvertes de pétrole et de gaz au Sénégal, ont créé une levée des boucliers, pour fustiger «l’opacité» dans la gestion de ces ressources précieuses. Les débats y afférents ont été passionnés et les échanges entre les protagonistes ont frôlé l’indécence et semblaient parfois d’une brutalité inouïe. Cependant certains sénégalais prônent pour le dialogue afin de trouver un consensus ils n’ont pas cacher leurs souhaits , de laisser le président Macky Sall de terminer son deuxième mandat en toute tranquillité