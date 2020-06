Le Bureau exécutif national (Ben) du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) va prochainement publier son plan d’action. Ce, au regard de tous ces problèmes identifiés, parmi lesquels figurent les nominations jugées injustes par Amadou Yéry Camara et Cie.

«Le ministère de la Santé et de l’Action sociale, profitant de la crise de la Covid-19, a procédé à plusieurs nominations à des postes de responsabilité, sans respecter les règles de compétition acquises depuis plusieurs années», ont-ils fait savoir.

Le Sames rappelle que la santé est éminemment technique et qu’il n’acceptera aucune nomination clientéliste de novices sans expérience, qui vont mettre en péril les programmes de santé».

Ainsi, les syndicalistes demandent aux agents de santé de se tenir prêts et de ne prendre aucun risque dans le suivi des contacts.

Par ailleurs, le Sames a remercié «tous ceux qui supportent et réconfortent les agents de santé au quotidien et appelle au sens de la responsabilité toute la population sénégalaise, afin de protéger nos concitoyens porteurs de maladie chronique et nos ainés».