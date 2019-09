Samuel Eto’o qui vient tout juste de mettre un terme à sa longue carrière de footballeur, a accordé un entretien à RFI. Une interview où il parle, entre autres, de son parcours et du foot africain, mais aussi du Ballon d’Or 2019. Pour lui, ce trophée devait revenir à Sadio Mané ou Mohamed Salah. Samuel Eto’o parle du Ballon d’Or. Estimant qu’il n’a « aucune frustration » de ne jamais l’avoir obtenu, le buteur Camerounais qui vient de prendre sa retraite, en veut surtout à son continent. « Nous ne sommes que bons à dénigrer nos propres frères ». Il poursuit « Nous ne sommes pas respectés. On ne peut pas m’expliquer que Mané, Salah ou encore Aubameyang ne peuvent pas être dans les 5 premiers (trois meilleurs buteurs du dernier championnat anglais). Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont très forts, mais cette saison, c’est Mané et Salah », a-t-il dit dans cette interview exploitée par Senego.« Je suis un joueur unique. On doit me donner ma place. Je suis le meilleur en Afrique. Je l’ai gagné dans les stades, c’est un fait. Les autres le savent et doivent l’accepter. Quelqu’un d’autre viendra et fera mieux que moi. Je sais que je ne suis pas éternel », raconte Samuel Eto’o à son propos.En ce qui concerne la CAN 2019 qui ne s’est pas déroulée au Cameroun comme prévu, Samuel Eto’o avoue s’être senti « très mal ». « J’ai tout fait pour que les relations entre l’État du Cameroun et la Confédération africaine de football s’améliorent. J’ai terminé ma mission en faisant en sorte que le Cameroun ne perde pas sa CAN et qu’elle soit repoussée », soutient-il.