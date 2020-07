Le comédien habitué de la rubrique faits divers

Grâce à son rôle dans la saga de Luc Besson “Taxi”, Samy Naceri est devenu une star en France. Mais l’acteur s’est aussi fait connaître pour ses déboires judiciaires et médiatiques. Le comédien a également dû affronter, par deux fois, l’horrible rumeur de son décès. Durant l’été 2017, un article partagé plus de 300 000 fois sur les réseaux sociaux affirmait que Samy Naceri était décédé des suites d’une crise cardiaque. Le comédien n’avait pas tardé à réagir en publiant une vidéo de lui, en Russie, au milieu d’une foule. “Pour vous merci de vos témoignages d’amitié. Vidéo en date du 25 août plus que vivant à Rostov en Russie”, écrivait-il alors. L’année suivante, toujours en été, c’est le site tv5monde-europe.info qui indiquait que le comédien avait été tué dans un accident de voiture. Une fake news que Samy Naceri n’avait pas laissé passer. “INTOX !! Encore une fausse rumeur. Merci de diffuser pour éviter la panique de mes proches et celle de mon public”, écrivait-il sur Twitter sous forme de coup de gueule.

Si Samy Naceri fait malheureusement parler de lui dans les médias ces dernières années, c’est plutôt pour son comportement que pour son travail. Si à l’automne 2019, il avait fait une apparition dans la série Olivia avec Laeticia Milot, il s’était brouillé avec les équipes de “Taxi 5” (réalisé par Franck Gastambide) en 2018. Pour 2020, Samy Naceri est attendu au casting du film “Redemption Day” de Hicham Hajji avec Gary Dourdan et devrait avoir un rôle dans le premier long-métrage de Mouloud Achour “Les méchants”.

Pour (re)trouver un Samy Naceri, plus que vivant et as du volant, rendez-vous ce jeudi 2 juillet sur TF1. La Une diffuse “Taxi 3” puis “Taxi 2”.

Pour vous, merci de vos témoignages d’amitié vidéo en date du 25 août plus que vivant, à Rostov en Russie!! pic.twitter.com/W7QEe4bswi

— Samy Naceri Officiel (@SamyNaceri) August 26, 2017

L’acteur francais Samy Naceri est mort aujourd’hui a cause d’une accident de la route. Il n’avait que 57 ans et etait connu de tous apres son role dans le film TAXI. https://t.co/RnSyTHR3Kj — kittycute (@cathylechiffre) July 15, 2018

Par Non Stop People TV