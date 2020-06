Sandrine Bonnaire passe un message

Malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation, les violences conjugales en France sont toujours aussi nombreuses. C’est pourquoi France 2 a voulu proposer ce mardi 2 juin un documentaire choc de 95 minutes, dans lequel les téléspectateurs ont pu découvrir les histoires de cinq femmes, tuées sous les coups d’un homme. Et à la suite de la diffusion du documentaire, Sandrine Bonnaire, elle-même victime de violences conjugales, a participé au débat qui a suivi. Face à Julian Bugier, l’actrice a livré un témoignage glaçant : “Je n’avais pas affaire à un homme qui me mettait sous emprise. C’était quelqu’un qui était extrêmement doux, et qui un jour a basculé. En tout cas, avant que les coups arrivent, il était dans le rôle d’une victime, puisque c’est quelqu’un avec qui je me séparais”.

Si aujourd’hui Sandrine Bonnaire a réussi à s’en sortir, elle a tenu à faire passer un message fort : “C’est très important le conditionnement dans lequel on vit. C’est aussi là le gros souci des femmes aujourd’hui, ne pas pouvoir partir”. Ce n’est pas la première fois que Sandrine Bonnaire se confie à ce sujet. Sur le plateau de C à Vous en novembre dernier, l’actrice avait raconté son agression. Elle s’était réveillée avec une triple fracture de la mâchoire et huit dents cassées. “Sur le moment je n’ai pas cru qu’il ait pu me frapper parce que c’est impossible de le penser quand on a partagé la vie de quelqu’un. Après ces cinq jours d’hôpitaux, je suis rentrée à la maison avec le visage complètement déformé et j’ai vu Jeanne (sa fille, ndlr) qui m’a regardée et qui a eu peur. J’ai même menti à ma fille, je lui aie fait croire que j’étais tombée dans l’escalier. Je ne voulais pas salir l’image de cet homme. Elle parle encore de ce visage de sa mère qui l’a traumatisée, elle avait peur de moi et elle parlait aussi du rejet qu’elle avait pour moi”.

Par Alexia Felix