Les maires du Sénégal sont dans une colère noire contre le ministre de l’Intérieur qui a annulé leurs autorisations de circuler privées à expiration avant hier 4 mai. « Toutes les autorisations qui avaient été délivrées aux maires suite à une rencontre avec le Président de la République au lendemain de l’instauration du couvre-feu ont été annulées », souffle une source, repris par nos confrères de Dakar Matin.Conséquence : les édiles dont les 80% vivent à Dakar sont bloqués. « Personne ne peut bouger. On est presque confinés nous aussi à Dakar. Et pourtant, on a non seulement les salaires à payer, mais on doit aider nos administrés en cette difficile période de pandémie. D’ailleurs , le chef de l’Etat en est tellement conscient qu’il a pris une ordonnance pour aménager des mesures dérogatoires au fonctionnement des conseils départementaux, municipaux et de ville ».

Certains maires sont d’autant plus remontés que d’autres corps de métier disposent du sésame avec lequel ils circulent librement alors que ces derniers ne sont plus utiles qu’eux dans ce combat que mène le Sénégal. Au contraire. « Si nous sommes bloqués à Dakar, tout sera bloqués à Dakar, tout sera bloqué à l’intérieur du pays. Nous interpellons le président de la République et le ministre de l’Intérieur. Les populations nous attendent impatiemment », lâche le maire d’une localité.

D’ailleurs, certains maires soupçonnent Aly Ngouille Ndiaye d’être sous la coupe des administrateurs civils qui considèrent les maires comme des rivaux que c’est loin d’être le cas.