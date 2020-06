La décision prise par Aziz Ndiaye de ne plus accompagner un lutteur dans l’enceinte et l’éventuel retrait de son jeune frère Baye Ndiaye pourraient être lourds de conséquences pour Balla Gaye 2. Celui-ci va ainsi perdre son «père» et possiblement son «gourou» mystique.

Balla Gaye 2 est revenu en force. Cela, après le soutien indéfectible de celui qu’il nomme «Aziz Ndiaye, mon frère, mon père, mon ami». Le compère d’Elton sait bien le rôle capital que l’ancien Benjamin des promoteurs joue à ses côtés. Pour preuve : Aziz Ndiaye avait sorti le chéquier pour lui permettre de se préparer à l’INSEP de Paris. Une préparation qui aurait coûté à l’ancien promoteur plus de 30 millions FCFA. Sans compter les autres frais liés à la préparation mystique, à la prise en charge d’autres techniciens du lutteur, de sa nourriture et autres. Donc, perdre un homme de confiance, un grand financier qui n’hésite pas à s’investir pleinement pour son succès, c’est un coup dur.

Aussi selon certaines confidences, Baye Ndiaye n’a jamais assisté, en tant que préparateur mystique, à une seule défaite de Balla Gaye 2. Vrai ou faux ? Rien n’est moins sûr. Si cela est avéré, le Lion de Guédiawaye doit s’inquiéter de livrer un combat s ans le jeune frère de Balla Gaye 2 à ses côtés. Saur que pour le moment, on ne sait pas trop si effectivement Baye Ndiaye ne sera plus du lot des préparateurs mystiques de la star de Guédiawaye. Le dernier mot revient à Aziz Ndiaye, qui pourrait donner le feu vert à son frère pour continuer à être au service de son lutteur préféré.

Sunu Lamb

Lutte TV

L’article Sans son «père» Aziz et son «Gourou» Baye Ndiaye qui n’a jamais assisté à une défaite de Balla Gaye 2 est apparu en premier sur Snap221.info.