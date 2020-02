Les malades du cancer ne sont pas laissés seuls face à leur sort. C’est ce qu’a voulu montrer le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr à travers un message adressé ce mardi 4 février 2020 aux personnes souffrant d’un cancer.

‘’Je me joins à la communauté internationale, pour célébrer, ce mardi 04 février 2020, la Journée mondiale contre le cancer. Je saisis cette occasion pour exprimer toute ma compassion et ma solidarité à nos concitoyens atteints de cette maladie. Justement, dans l’expression de cette solidarité, et conformément à la politique sociale et aux instructions du Chef de l’État, nous avons rendu gratuite la chimiothérapie pour le cancer du col de l’utérus et le cancer du sein. Les autres types de cancer n’ont pas été laissés en rade, avec une réduction d’au moins 60% du coût de leur chimiothérapie. Ces actions font suite à l’acquisition de trois (03) accélérateurs linéaires pour la radiothérapie, pour laquelle l’État a décidé de réduire à 150 000 francs CFA le coût de la séance’’, a-t-il dit.

Selon lui, le cancer n’est pas incurable. Pour preuve dit-il, ‘’diagnostiqué précocement, le cancer peut guérir. C’est pourquoi, mes services sont à pied d’œuvre pour l’intégration du dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus et de la détection précoce du cancer du sein, dans les soins de santé primaires. D’autres cancers peuvent être évités, ce qui explique l’introduction dans le programme élargi de vaccination, des vaccins contre le virus de l’hépatite B et le virus du papilloma humain incriminés, respectivement, dans la survenue du cancer du foie et du cancer du col de l’utérus’’, a dit le ministre.

Il a mis à profit l’occasion pour, ‘’solennellement, inviter, au plan individuel et collectif, à adopter des comportements sains, en pratiquant régulièrement une activité physique, en mangeant moins gras, moins salé, moins sucré, et en évitant la consommation d’alcool et de tabac. Je vous renouvelle mon engagement et celui du Gouvernement, à poursuivre nos efforts pour l’amélioration de la santé de nos populations. Je salue, pour finir, l’engagement de la société civile à nos côtés, à travers notamment la Ligue Sénégalaise contre le cancer. Nous sommes tous concernés par le cancer, combattons-le’’.

avec Dakaractu