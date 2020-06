Pour les travailleurs du secteur de la Santé, l’âge de la retraite sera désormais porté à 65 ans. C’est l’une des décisions majeures du Conseil des ministres de ce mercredi, 24 juin 2020, à l’issue duquel, au titre des textes législatifs et réglementaires, deux projets de décret ont été examinés et adoptés. Le premier concerne la prorogation de l’année scolaire 2019-2020, le second porte justement sur le passage à soixante-cinq (65) ans de l’âge d’admission à la retraite des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et docteurs vétérinaires.