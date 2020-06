Il y a autant de raisons d’aimer les bananes que celles d’en manger. Car c’est en effet un fruit délicieux qui peut être dévoré à chaque fois que l’occasion se pointe. Seulement, il ne faut pas le consommer avec certains aliments.

Si consommer les bananes est un plaisir pour qui les a, les associer avec certains aliments pourrait s’avérer un dommage irréparable pour ce dernier. Avec ce goût doux et sucré et sa valeur nutritive, les bananes sont très appréciées non seulement par les enfants, mais également par les adultes.

Mais bien qu’elles contiennent des ingrédients bénéfiques pour la santé, il faut savoir que la banane ne peut être consommée avec tous les aliments.

Le Yahourt

Les bananes ne devraient pas être consommées avec du yaourt en cas de problèmes au niveau de l’estomac et de la rate, selon le site chinois Sohu. L’association de ces deux aliments pourrait en effet provoquer des douleurs abdominales, de la diarrhée ou d’autres symptômes de troubles gastro-intestinaux.

Les Patates douces

Les patates douces sont des aliments à ne consommer en aucun cas avec de La banane en raison de leur teneur élevée en fibres alimentaires. Mêlées aux bananes, elles sont plus difficiles à digérer puisqu’elles aussi contiennent une énorme quantité de fibres alimentaires.

« Ensemble, les deux produits font que […] la nourriture reste longtemps dans le tractus gastro-intestinal, suscitant éventuellement des symptômes d’inconfort tels que le reflux gastrique et pouvant provoquer, dans les cas graves, une intoxication », explique le site.

Pour lever ces restrictions, il faut penser au moins à les espacer d’environ une demi-heure.



Il n’y a pas d’heure typique pour la consommation de bananes. Mais à jeun particulièrement, il faut éviter ce fruit à cause des ingrédients qu’il incorpore. En effet, riches en magnésium, ces fruits augmenteront rapidement la teneur en ce minéral, pouvant provoquer un déséquilibre dans le corps.

Notons enfin que les bananes ne doivent pas être entreposées au frigo où leur goût se détériorera et leur valeur nutritive diminuera.

