Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a exhorté mardi les populations de Touba et les futurs pèlerins du Magal à faire preuve de vigilance et à s’impliquer dans lutte contre la dengue. Huit (8) cas ont été découverts dans la ville sainte de Touba, à quelques jours du Grand Magal.

“Il faut absolument le dire et demander aux populations de manière générale d’être vigilantes et de participer avec le ministère de la Santé dans cette offensive contre la dengue”, a-t-il déclaré après avoir inspecté le dispositif sanitaire mis en place dans la capitale du mouridisme, en prévision du Grand Magal de Touba prévu le 28 octobre prochain.

Le ministre de la Santé s’est dit satisfait des dispositions prises en vue de ce grand événement religieux qui commémore le départ en exil au Gabon du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Il a souligné qu’un accent particulier sera accordé à la prévention et à la surveillance qui ont permis d’identifier des cas de dengue à Fatick.

Le ministre de la Santé a mis à profit cette visite à Touba pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de l’hôpital de la ville qui sera doté de 300 lits avec toutes les spécialités.

Avec Leral