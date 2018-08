Les différentes manières de gérer l’asthme

L’asthme est une maladie caractérisée par une inflammation plus ou moins importante des voies respiratoires, au niveau des bronches et des petites bronches, les bronchioles (voir schéma). Elle se traduit par une difficulté à respirer, un essoufflement, une respiration sifflante ou une sensation d’oppression dans la poitrine.

L’asthme est une maladie chronique se manifestant le plus souvent par des crises entrecoupées de périodes où la respiration est normale. Chez certaines personnes, cependant, l’asthme induit une gêne respiratoire permanente interférant avec les activités quotidiennes.

Malheureusement, on ne peut le soigner à part apprendre à gérer la maladie.

Assurez-vous toujours d’avoir un inhalateur d’urgence

Les crises d’asthme tuent des milliers de personnes dans le monde chaque jour, mais les deux tiers de ces décès pourraient être évités. Les symptômes de l’asthme peuvent être contrôlés avec des inhalateurs et des médicaments par voie orale, mais, dans le cas d’une attaque sévère, il est conseillé d’avoir un inhalateur de secours à portée de main car il peut agir rapidement pour détendre les voies respiratoires.

Si vous devez utiliser un inhalateur de secours trois fois par semaine ou plus, cela indique que votre asthme n’est pas bien pris en charge et que vous devriez consulter votre médecin pour revoir votre traitement médicamenteux.

Identifiez vos déclencheurs communs

Tout les personnes souffrants d’asthme sont sensibles à certains déclencheurs environnementaux qui les rendent susceptibles d’avoir une attaque. Notez les choses qui pourraient aggraver vos symptômes et établissez des stratégies pour les éviter. Les irritants les plus courants sont: la moisissure, la fumée de tabac et la pollution de l’air.

Surveillez votre poids

Diverses études ont montré que l’obésité peut entraîner des symptômes d’asthme plus graves et peut même déclencher l’apparition de la maladie. Le lien n’est pas entièrement compris, mais les scientifiques pensent que c’est parce que la condition est déclenchée par des voies aériennes enflammées et enflées et de nombreux individus obèses ont une inflammation chronique de bas grade.

Gardez votre maison propre

Dépoussiérer et passer l’aspirateur deux fois par semaine (en portant un masque filtrant), en utilisant des filtres à particules haute efficacité (Hepa) pour garder l’air intérieur propre, et laver la literie une fois par semaine peut améliorer les symptômes.

L’utilisation de couvertures anti-acariens sur les matelas et les oreillers peut réduire le contact avec les créatures microscopiques, présentes dans la poussière, qui peuvent déclencher une attaque.

Évitez les animaux

Certains asthmatiques sont très sensibles aux protéines présentes dans les flocons de peau d’animaux, ce qui peut provoquer une réaction excessive du système immunitaire et déclencher une attaque.

Si vous voulez toujours garder un animal de compagnie, le toilettage et le bain fréquemment peuvent aider à réduire la probabilité d’une réaction. Discutez de l’utilisation d’un vaporisateur nasal pour contrôler les symptômes allergiques avec votre médecin ou votre infirmière spécialisée en asthme.

Exercices de respiration

La recherche suggère qu’un programme régulier d’exercices respiratoires, tels que les méthodes Papworth et Buteyko, peut améliorer la qualité de vie et réduire la nécessité d’utiliser un inhalateur de secours. Cependant, ce sont des thérapies complémentaires qui devraient être utilisées parallèlement aux médicaments, et non comme un remplacement.

Exercice modéré

Les asthmatiques peuvent faire du sport. Après tout, Paul Scholes et Paula Radcliffe ne sont que deux exemples d’athlètes d’élite qui souffrent d’asthme. L’exercice est souvent bon pour les asthmatiques car il améliore l’efficacité pulmonaire et stimule le système immunitaire.

Cependant, si vous n’avez pas fait d’exercice depuis longtemps ou si vous avez déjà subi des attaques régulières, il est préférable de vous en tenir à des exercices aérobiques modérés, comme la marche, le yoga ou la natation (bien que le chlore gens).