Assane Diouf devait être jugé bientôt mais avant ce jugement tant attendu, il a été opéré du genou, rapporte Les Echos. Il s’était blessé à la suite d’une altercation avec un garde pénitentiaire.

Le journal ajoute que Diouf, après la réussite de son passage sur le billard, devra bénéficier de séances de massages tous les mardis pour sa rééducation.

Sur les causes de l’altercation avec les gardes, l’avocat d’Assane Diouf, Me El Hadji Diouf, soutenait que son client voulait parler à Cheikh Mbacké Gadiaga, mais qu’« il en était empêché par les gardes pénitentiaires qui l’ont forcé à rentrer dans sa chambre et l’ont brutalisé ».

