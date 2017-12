Santé : 6 secrets pour avoir une bonne santé au lit

La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans son ensemble. Pour conserver une vie sexuelle active et satisfaisante, voici quelques petits conseils à suivre.

1. Mangez sainement.

La sexualité est le reflet de l’état de santé général. Pour avoir une vie sexuelle active, il est bien de prendre soin de son alimentation. Des aliments sains nourriront votre corps pour lui permettre d’être à son meilleur dans plusieurs situations, y compris le sexe. De plus, une alimentation saine (faible en sodium et en mauvais gras, par exemple) peut vous permettre de contrer certaines maladies comme l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie, qui peuvent être associées à la dysfonction érectile, laquelle affecte près d’un homme sur deux après 40 ans.

2. Évitez de fumer.

Le fait de fumer diminue votre vitalité, y compris au niveau sexuel. De plus, le tabac cause un phénomène de constriction des vaisseaux sanguins partout dans l’organisme, y compris au niveau génital. Chez l’homme, cette diminution de l’afflux de sang vers le pénis entraîne une difficulté à obtenir ou à maintenir une érection. Chez la femme, ce phénomène se produit également au niveau des zones génitales, ce qui entraîne divers problèmes, dont une réduction de la lubrification.

3. Maintenez un poids santé.

Les personnes qui souffrent d’embonpoint ou d’obésité sont plus à risque de faire de l’hypertension, de l’hypercholestérolémie et du diabète, des affections médicales qui peuvent nuire à une bonne santé sexuelle. Le maintien d’un poids santé contribue, entre autres, à prévenir ces maladies associées à la dysfonction érectile et à d’autres troubles sexuels. De plus, le fait de vous sentir bien dans votre corps peut vous aider à vivre une sexualité encore plus épanouie et satisfaisante.

4. Limitez votre consommation d’alcool.

Il serait facile de penser que la consommation d’alcool facilite les échanges sexuels, alors que la réalité est tout autre. Des recherches ont révélé que la consommation d’une grande quantité d’alcool peut exercer une influence négative sur les capacités sexuelles des hommes et des femmes. Elle peut, par exemple, réduire la capacité d’un homme à avoir et à maintenir une érection. Des doses d’alcool élevées peuvent également réduire la capacité d’une femme à devenir excitée sur le plan sexuel et à avoir un orgasme.

5. Communiquez avec votre partenaire.

Pour vivre une bonne sexualité, il est important de vous sentir à l’aise. Choisissez un lieu favorable et parlez avec votre partenaire de vos goûts et préférences en amour, ainsi que des siens. Dans tous les cas, vous devez vous sentir libre d’essayer de nouvelles choses et respecté dans la sphère sexuelle. Ne faites pas quelque chose pour plaire à votre partenaire si cela vous rend mal à l’aise.

6. Protégez-vous.

Si vous n’êtes pas disposé à faire face à la possibilité d’une grossesse non planifiée, assurez-vous d’utiliser un contraceptif qui vous convient. Mettez la sécurité au premier plan : l’emploi du condom offre une double protection, notamment en réduisant le risque de contracter une infection transmissible sexuellement (ITS). Passer des tests de dépistage est aussi une bonne façon pour votre partenaire et vous d’éviter les risques de souffrir d’une ITS.

Brunet