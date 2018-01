Technique pour se débarrasser de la plaque et blanchir vos dents à la maison !

Galsen221- Le tartre et les dents jaunâtres sont une horreur pour toute personne tenant à coeur sa santé bucco-dentaire. Afin d’éviter ces derniers, il est nécessaire d’avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Cela passe par le brossage quotidien des dents après chaque repas et surtout l’utilisation du fil dentaire. Le fil dentaire est méconnu de beaucoup de sénégalais et pourtant ce dernier est fondamental pour la santé des dents, car elle atteint les zones inaccessibles par la brosse à dents et aide à prévenir la formation de tartre.

De plus, il y a des astuces à base de produits naturels qui aident à avoir des dents blanches et saines.

Le manque d’hygiène peut abîmer vos dents et les exposer à des bactéries qui créent des problèmes dentaires, notamment la plaque dentaire, le tartre et les caries. De plus, la mauvaise hygiène bucco-dentaire amène également des problèmes de santé au niveau des gencives en causant des maladies comme la gingivite ou la parodontite, et altère la couleur des dents, qui perdent de leur blancheur en jaunissant.

Nous allons à présent vous montrer des astuces à l’aide de trois ingrédients naturels pour obtenir des dents blanches, saines et éclatantes.

Prendre une pâte dentifrice régulière qui élimine la plaque et blanchit les dents auquel on ajoute les ingrédients suivants:

2 cuillères à soupe d’huile de noix de coco vierge

2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

Quelques gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée

Par la suite, remuez le tout dans un bol pour bien mélanger les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte homogène. Une fois la pâte obtenue il faut mettre cette dernière dans un bocal hermétique et placez dans un endroit sec et à température ambiante.

Pour la posologie, il faut utiliser le mélange une fois par semaine, en utilisant sa brosse à dents, bien entendu le reste de la semaine il faut continuer à se brosser les dents avec la pâte dentifrice régulière.

Maintenant, intéressons-nous de près aux ingrédients utilisés afin de comprendre le bienfait de ces derniers.

L’huile de noix de coco :

Cette huile est utilisée à la fois dans la cuisine et dans la salle de bain. C’est un produit naturel qui fait des miracles dans l’industrie cosmétique. On l’utilise pour la préparation des crèmes hydratantes, des baumes à lèvres entre autres.

L’huile de coco possède des propriétés antifongiques, antibactériennes, mais aussi antiseptiques, cette dernière est aussi un ingrédient qui permet de maintenir la santé buccodentaire. En effet, l’huile de coco limite la prolifération des bactéries streptocoques, qui sont entre autres à l’origine de l’apparition de la plaque et du tartre. L’huile de coco est aussi efficace pour blanchir vos dents et éliminer la mauvaise haleine.

Le bicarbonate de soude :

si l’on se fie à une étude qui a été publiée par «The Journal of Clinical Dentistry», le bicarbonate de soude vient en tête des ingrédients parmi les plus efficaces sur le marché pour aider à l’élimination de la plaque dentaire. Non seulement elle aide à lutter contre les bactéries pathogènes responsables des problèmes dentaires et de la mauvaise haleine mai elle a aussi une action blanchissante qui permet aussi de rendre vos dents plus blanches.

L’huile essentielle de menthe poivrée :

Cette huile est à la fois antibactérienne, anesthésiante, mais aussi anti-infectieuse. Elle aide à lutter contre les bactéries et les germes, à soulager les douleurs dentaires ainsi que les gencives irritées. Elle permet d’éviter aussi la mauvaise haleine.

ATTENTION:

En ce qui concerne le bicarbonate de soude : Il ne faut pas l’utiliser plus d’une fois par semaine seulement, car il possède des propriétés abrasives puissantes.vous risqueriez d’abîmer vos dents.

En ce qui concerne l’huile essentielle de menthe poivrée, elle est tout simplement déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu’aux enfants âgés de moins de 6 ans qui ne doivent pas l’utiliser au niveau de leurs muqueuses.

Galsen221.com