Techniques pour apprendre à retarder l’éjaculation

On estime que 30% des hommes souffrent d’éjaculation précoce (EP) à un moment de leur vie, ce qui peut causer une détresse importante.

L’éjaculation peut être considérée comme prématurée lorsqu’elle survient entre 30 secondes et 4 minutes, selon les cultures, les pays et les experts. Cependant, il semble que la plupart ont tendance à accepter que tout rapport sexuel d’une durée inférieure à 2 minutes peut être considéré comme une éjaculation précoce. Les techniques comportementales peuvent vous aider à retarder l’orgasme.

La technique « start-stop »

C’est de loin la technique la plus simple et peut être faite seule ou avec un partenaire.

La technique consiste à stimuler le p*nis et à s’arrêter au moment d’éjaculer. Arrêtez la stimulation pendant 30 à 60 secondes et recommencez lorsque vous avez l’impression que vous avez repris le contrôle. Répétez ce processus 4-5 fois, en vous arrêtant et en vous «reposant» chaque fois que vous sentez que vous êtes sur le point d’avoir un orgasme. Enfin, laissez l’éjaculation se produire, de sorte que vous puissiez identifier le « point de non-retour ».

Beaucoup de couples et de partenaires se plaignent, cependant, de l’inconvénient de ce « jeu » et le trouvent frustrant. Essayez de l’incorporer doucement dans le s*xe et profitez des pauses pour vous concentrer sur les sources de plaisir autres que le p*nis.

D’autres alternatives

Pensez à autre chose: quelque chose de distrayant ou ennuyeux

Respirez profondément avant l’éjaculation: cela peut retarder l’orgasme en ralentissant l’éjaculation et la stimulation

Utilisez des préservatifs épais: essayez-les si vous pensez que votre p*nis est trop sensible. Ils peuvent aider à diminuer sa sensibilité.

Concentrez-vous sur d’autres plaisirs s*xuels: cela peut diminuer l’anxiété et vous aider à mieux contrôler votre éjaculation.

Parlez à votre médecin: l’éjaculation précoce est une condition très traitable.