Cela fait plusieurs années désormais que Sarah Fraisou lutte pour perdre du poids. Mais cette fois, sa tactique s’est avérée plus que payante. Sur Snapchat, ce vendredi 15 mai, la candidate de télé-réalité a révélé avoir subi une intervention médicale afin qu’on lui pose un ballon gastrique. Vous êtes intrigués ? Voici la définition pour ceux qui ne connaissent pas.

“C’est un traitement non chirurgical de l’obésité qui permet une perte de poids par la satiété que produit l’occupation d’une part significative de l’estomac par un ballon. L’alimentation peut ainsi être réduite, rééquilibrée et la surcharge pondérale diminuée voire supprimée”.

La belle de 26 ans a indiqué à sa communauté : “La seule chose que je surkiffe en ce moment, c’est ma perte de poids. Avant d’aller faire mon ballon gastrique, je faisais 118 kilos, c’était énorme. Je n’avais jamais dépassé le seuil des 115 kilos, déjà, c’est pas normal, je suis en surpoids du ouf”. Elle poursuit ses explications en disant : “Je n’avais pas forcément le choix, car je n’arrivais pas à me nourrir le temps que le ballon s’installe. Le ballon, c’est gênant dans le sens où, quand je mangeais trop, mon corps rejetait la nourriture et je me mettais à vomir. Par la suite, le ballon s’est installé. Après j’ai stagné entre 99 et 100 kilos.”

Mais ses nombreux efforts ont fini par payé puisqu’elle a continué à perdre du poids. “Aujourd’hui, je fais un régime, je suis à 94 kilos, mon but est de retomber à 90, voire dans les 80 kilos. Je suis trop contente, ça fait depuis l’âge de mes 20 ans, même avant, que je ne suis pas passée en dessous des 100 kilos. J’espère que ça va continuer (…) Vous ne savez pas, mais c’est tellement un kiff de retrouver cette zone d’os là. Je ne l’ai jamais vue de ma vie (…) Avoir le V c’est du jamais vu aussi. Genre maintenant la balance est devenue ma meilleure pote. Je l’aime trop quand elle me met des kilos en moins.”

La route est longue mais Sarah pourra compter sur le soutien de son chéri Ahmed et de ses followers pour atteindre ses objectifs !

