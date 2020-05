Sarah Lopez a tourné la page. Ce confinement obligatoire aura finalement apporté de bonnes choses à la candidate des Anges de la téléréalité « Ca m’a permis de me poser les bonnes questions et de trouver les bonnes réponses surtout »… Il y a quelques jours, en direct et pour ses abonnés, elle se confiait sur sa rupture avec Jonathan Matijas « un mal pour un bien ».

Après leur rencontre dans Moundir et les Apprentis Aventuriers, le couple a vécu une jolie histoire d’amour, à distance, qui a pris fin en début d’année, « Il n’y a pas de vraie vérité ou de faux trucs. C’est toujours difficile quand on est amoureux ou amoureuse d’une personne et qu’on se sépare mais maintenant j’ai très bien accepté. Comme il l’a dit, je n’étais pas faite pour lui au niveau de mon caractère. Donc je l’accepte et je pense que oui, on n’était pas fait pour être ensemble ». C’est dit.

Désormais, Sarah Lopez a tourné la page et ça se voit. Il y a quelques jours, la candidate de télé-réalité a participé à un speed dating en live sur Instagram afin de peut-être trouver l’amour, et surtout, la perle rare. Et il semblerait que ce petit manège ait fonctionné ! C’est en tout cas ce que certains commentaires de la jeune femme laissent penser…

Après avoir posté une nouvelle photo très sexy, en tenue « Coachella », Sarah Lopez a répondu à un commentaire très explicite « C’est comment avec Cédric ? ! », ce à quoi elle a répondu « Tranquillement gentiment ». Et ce n’est pas n’importe qui. Cédric Doumbe est un célèbre champion de kickboxing et également candidat dans la nouvelle télé-réalité The Circle sur Netflix France, que Sarah Lopez a rencontré lors du speed dating. Et visiblement, il y a eu du rapprochement dans l’air. Pour le moment, rien de concret, mais bien sûr, on a hâte d’en savoir davantage et de voir évoluer cette potentielle future idylle !

O.M

