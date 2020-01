Sadio Mané est de retour à Liverpool après avoir remporté le titre de joueur africain de l’année 2019 des Caf Awards, ce mardi soir. Apres sa journée de reconnaissance finalement annulée, le joueur adresse un message au peuple du Sénégal et promet de revenir chez soi dès qu’il sera temps de le faire.

Une journée de reconnaissance annulée

Les Reds et l’attaquant sénégalais avaient pris pourtant des dispositions pour qu’il s’envole dans son pays natal directement après la cérémonie des Caf Awards, en Égypte – en reconnaissance du soutien que beaucoup de son pays lui avaient apporté dans son cheminement vers la réception du prestigieux prix.

Cependant, des perturbations de voyage contre sa volonté et du contrôle du club l’ont empêché de se rendre au Sénégal et le fera désormais le plus tôt possible. Sadio Mané a déclaré à Liverpoolfc.com à son retour : «Je suis bien sûr très heureux et fier de remporter ce prix et je veux le dédier à tous ceux qui m’ont aidé dans mon voyage depuis le tout début. »

La déception !

«J’avais l’intention de m’envoler pour le Sénégal pour remercier les gens de mon pays et les reconnaître pour tout ce qu’ils m’ont donné pendant mon voyage, mais malheureusement nous n’avons pas pu faire la visite. Donc, je reviendrai au Sénégal dès que possible parce que c’est quelque chose de très important pour moi – je n’oublierai jamais ce que tout le monde a fait pour moi, tous ceux qui ont cru en moi et tous ceux qui m’ont donné la chance de jouer au football », a lâché le joueur sénégalais, qui se dit concentré maintenant sur le match choc samedi face à Tottenham.

« Maintenant, nous avons un grand match contre Tottenham ce week-end sur lequel je dois me concentrer et être prêt, mais il est vrai que je suis déçu de ne pas avoir pu rentrer chez moi pour vous remercier en raison de problèmes hors de notre contrôle », a-t-il conclu.