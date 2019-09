Deux agents du ministère de l’Environnement et du développement durable et deux filles ont péri suite au naufrage de la pirogue en excursion aux îles de la Madeleine ce lundi soir.

Le chiffre de quatre décès initialement annoncé par le ministre de l’Intérieur, il y a quelques heures, n’a pas évolué. Aux dernières minutes, l’on retient qu’ils sont tous des Sénégalais. « Le dernier bilan définitif est de 41 victimes, dont 37 personnes qui sont, au moment où je vous parle, mises en sécurité et évacuées au port de la Marine pour le transfèrement à l’hôpital principal. Et malheureusement, nous avons en définitive quatre corps sans vie, dont deux éléments des parcs nationaux et deux filles, dont un enfant d’environ 6 ans« , a indiqué Aly Ngouye Ndiaye, ajoutant qu’il n’y a pas de disparu.

Ouverture d’une enquête

Les autorités ont déjà procédé à l’identification des nationalités impliquées dans ce naufrage macabre. En effet, une enquête sera ouverte pour situer les responsabilités. A noter que pour le moment, les blessés sont évacués à l’hôpital Principal.

Causes

Les autorités s’accrochent encore à la thèse de la houle. Cela, dit le ministre de la’Intérieur, jusqu’à ce que l’enquête les détermine clairement. Aly Ngouye Ndiaye de rappeler qu’hier -lundi – il y avait une très forte houle au moment où les gens embarquaient dans la pirogue. Des houles, précise-t-il, ayant empêché le bateau qu’ils ont envoyé d’accoster.