Maurizio Sarri n’a pas été tendre avec Cristiano Ronaldo après la finale perdue contre Naples en Coupe d’Italie. Le manager de la Vieille Dame estime que son meilleur joueur n’est pas revenu du confinement avec les conditions physiques optimales.

Ronaldo pas au top

Malgré Ronaldo sur le terrain, la Juve n’a pu trouver la faille après 90 minutes. L’équipe de Sarri a finalement perdu aux tirs au but. De quoi s’interroger sur les conditions physiques de Cristiano Ronaldo qui a l’habitude de briller, lors des grands événements.

Maurizio Sarri a fustigé la condition physique de ses joueurs et n’a pas épargné Cr7. «En ce moment, on ne peut pas donner plus du fait de notre condition physique. On a surtout du mal sur le plan individuel, a-t-il ainsi expliqué. Ronaldo, Dybala et nos joueurs capables de faire la différence manquent de condition pour peser et éliminer les adversaires. Mais ça me semble assez normal à ce stade.»

Cr7 manquait aussi d’efficacité

S’il n’a pas manqué de louer l’état d’esprit de Cristiano Ronaldo, «disponible et généreux même en phase défensive», l’entraîneur des Bianconeri a reconnu qu’il lui avait manqué «de la qualité pour faire la différence».