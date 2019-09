L’agent renvoyé de la mairie de Ziguinchor, Aliou Diémé et le chef de la division de recettes de la fiscalité de ladite institution municipale Souleymane Signaté ont été mis aux arrêts par les hommes du Commissaire de Police Mamadou Lamarana Diallo. Les deux employés de la mairie ont été envoyés à la citadelle du silence depuis hier après leur face-à-face avec le Procureur de la République.

Les sieurs Aliou Diémé et Souleymane Signaté sont poursuivis, selon nos sources proches de l’enquête, pour corruption, associations de malfaiteurs et faux et usage de faux. L’affaire défraie la chronique à Ziguinchor. «Une information judiciaire a été ouverte. Aliou Diémé et Souleymane Signaté pourraient faire face au Juge d’Instruction ce lundi», a soutenu notre source.

IGFM