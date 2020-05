Il y a des erreurs à ne pas commettre et le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a commis des fautes de gestion que le Chef de l’Etat ne doit en aucun cas passer sous silence. Avant le premier cas de Covid-19 au Sénégal, il avait déclaré auparavant à la face du monde que toutes les dispositions sont prises en ce qui concerne la propagation du Coronavirus.

Aujourd’hui, le Sénégal a enregistré plus de trois mille (3 000) cas de Coronavirus, Abdoulaye Diouf Sarr ne devrait même pas attendre qu’on le démette de ses fonctions, Il devrait débarrasser le plancher! Mais par malheur, il cherche à avoir bonne presse en connivence avec certains médias qui ont accepté les pots-de-vin de son service de communication. Des millions ont été versés dans des comptes de plusieurs entreprises de presse alors que l’urgence est ailleurs.

Pendant ce temps le Coronavirus et ses ravages dans le monde n’ont pas laissé indifférent le pays de la teranga où moult dispositifs ont été ébauchés par le ministre en charge de la santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. On aurait pu comprendre que le premier suspect déclaré positif au Coronavirus sur notre sol soit venu de nos frontières poreuses où il est très difficile à nos forces de sécurité et de défense de contrôler de bout en bout. Mais hélas, notre premier suspect contrôlé positif au Coronavirus dans notre pays est passé par l’aéroport international Blaise Diagne. Un aéroport muni de Caméras thermiques, d’un important effectif de la Police de l’air et d’un dispositif médical impressionnant qui ne laisse rien passer sans le contrôle médical édicté par l’ampleur de ce virus tueur. Et auparavant, le Ministre de la santé avait fait une sortie où il a indiqué que toutes les dispositions idoines étaient prises pour se prémunir de toute éventualité face à cette redoutable maladie. Mais de toutes ces mesures, rien n’a été fait par Abdoulaye Diouf Sarr.

Actuellement les cas se multiplie de jour en jour avec un taux de transmission communautaire très inquiétant dans une société qui partage tout. Conséquences, nul ne sait ce qui adviendra dans un futur proche. Et c’est fort de cette erreur d’une gravité extrême que les autorités ont décidé de rappeler tous les sénégalais à porter systématiquement des masques.

Gerer une crise n’est pas une mince affaire. Diouf Sarr devrait rendre le tablier avant qu’il ne soit démis de ses fonctions. Il y a des erreurs qui se payent cash et le ministre de la santé a montré ses limites dans un contexte mondial où la Covid-19 continue de contaminer et de tuer à travers le monde. Malheureusement, ces errements du ministre sont à l’origine de la situation désastreuse à laquelle le pays endure présentement.

