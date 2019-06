Scandale BBC, Aliou Sall passe à l’attaque

Comme annoncé, Aliou Sall a déposé, via son avocat, une réclamation auprès du médiateur interne de la BBC. L’Observateur, qui livre les détails de sa plainte, renseigne qu’il exige une enquête sur «le reportage déséquilibré» de Mayeni Jones intitulé «Un scandale à 10 milliards de dollars».

Le maire de Guédiawaye, qui se sent diffamé, remet en cause le reportage, précisant qu’il n’a pas respecté les règles éthiques et déontologiques qui régissent le journalisme, notamment le non-respect du principe du contradictoire. Pour le Dg de la Cdc, les faits relatés par la Bbc sont erronés.

