“Baby is coming… C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous annonçons que nous serons bientôt 3 pour notre plus grand bonheur, un petit ‘nous’ pointera le bout de son nez dans quelques mois. Voilà plus de 5 ans et demi que je partage ma vie auprès de l’homme qui me rend la plus heureuse au monde et je suis si fière de lui donner bientôt un nouveau rôle, celui d’être papa. Déjà 3 mois et demi que tu es là, vivement la suite de notre aventure à trois…”, annonçait Charlène le 27 novembre dernier sur son compte Instagram en légende d’un cliché sur lequel le couple qu’elle forme avec Benoît depuis près de six ans se trouve à Dubaï.

Après plusieurs mois d’attente, ce mercredi 20 mai, la jeune femme a posté la photo tant attendue.

“Quand la vie prend tout sens depuis ce mardi 19 mai à 21h50”, a écrit la belle, accompagnée sur les images des deux hommes de sa vie.

Dans la suite de son message elle a dévoilé le prénom de son premier enfant, né donc dans la soirée du mardi 19 mai. “Bienvenue mon fils, mon amour de Thyam, un bonheur indescriptible, papa et maman t’aiment tellement si fort !!! Merci à tous pour vos messages, tout s’est bien passé, nous sommes sur un petit nuage”, a-t-elle poursuivi. “Merci mon amour , tu es merveilleux, je t’aime.”

De son coté, l’ancien candidat de la dernière saison de Secret Story (la 11ème édition a été diffusée sur TFX en 2017). “Le mardi 19 mai à 21h50 tu m’as donné avec pleins de courage ce qu’il y a de plus chère au monde, mon petit garçon, THYAM”, a tout d’abord déclaré le Tourangeau, à l’attention de sa compagne. “Bienvenue mon doudou Thyam, c’est un bonheur indescriptible que de devenir parent et père d’un petit garçon que j’aime déjà plus que tout! Merci pour tous vos messages et votre patience, tout s’est superbement bien passé nous sommes sur notre nuage”.

Dans les commentaires, nombreux internautes et influenceurs se sont précipités pour laisser des messages de félicitation au couple.

Félicitations encore aux heureux parents !

