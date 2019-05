Sécurité : la liste des pays africains déconseillés par la France

La libération des otages par des soldats français il y a quelques jours, a remis au goût du jour la question de la sécurité dans les pays Africains. Le quai d’Orsay a dressé récemment la liste des “zones rouges” dans lesquelles il a défendu aux ressortissants Français de s’y rendre. L’on y retrouve malheureusement plusieurs pays et de grandes parties du continent.

Le quai d’Orsay a remis à jour sa liste des pays et régions du monde dans lesquels il interdit aux ressortissants français de transiter ou de séjourner. Cette décision intervient au lendemain de la libération de deux otages français dans la zone frontalière entre le Bénin et le Burkina Faso.

« La zone où étaient nos deux compatriotes était considérée depuis déjà pas mal de temps comme une zone rouge », précise l’information relayée dans plusieurs médias français.

Outre cette zone, la frontière mauritanienne, tout le pourtour de l’Algérie, la rive ouest du Nil et le Sinaï, en Égypte, sont « formellement déconseillés ».

Au niveau plus spécifique des pays, La Libye, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad, la République Centrafricaine, le Soudan et la Somalie sont ceux qui sont concernés par cette mesure, certes temporaire, mais lourde de conséquences économiques pour ces pays, pour le tourisme notamment.

Fait remarquable, tous ces pays font l’objet de présence terroriste, ou de groupes armés sur leurs territoires. Le feu couve en Libye depuis le départ et l’assassinat de Mouamar Kadhafi, le Mali qui combat depuis de longues années, Al Qaida au Maghreb Islamique (Aqmi), le Niger, le Nigeria, et le Tchad subissent régulièrement les attaques de Boko Haram, quand le Soudan est en proie à l’insécurité depuis le départ forcé de l’ancien président Omar El Bechir. La république Centrafricaine abrite les affrontements entre milice anti-Balaka, et Séleka, les islamistes Shebabs font la loi en Somalie depuis belle lurette.