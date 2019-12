Afin de mieux assurer la sécurité publique des personnes et de leurs biens, l’État du Sénégal a initié depuis quelques temps une opération d’installation de caméras de surcharge dans les artères de certaines villes. Lors d’un déjeuner de presse, le ministre de l’économie numérique et des télécommunications, Mme Ndèye Tické Diop informe “qu’à l’heure actuelle, 213 caméras de surveillance sont installées entre les villes de Dakar, Kaolack, Thiès et Touba”. L’objectif, selon toujours le ministre, c’est de mettre en place 500 caméras de surveillance.





