Ce mercredi aux environs de 6 heures du matin, les éléments de la brigade de gendarmerie de Sédhiou, en poste à Dianah Malary, ont saisi 200 kg de chanvre indien et 5 vélos. Ils ont également arrêté deux des cinq fugitifs qui convoyaient la marchandise vers la Guinée Bissau. Il s’agit de Bissau-Guinéens.

Le butin est estimé à 20 millions de francs CFA. Cette opération entre dans le cadre d’un plan d’action mensuel de la compagnie de Kolda et qui prend aussi en compte l’application des mesures contre la propagation de la Covid-19.

Les éléments de la gendarmerie de Sédhiou avaient reçu comme ordre de découper des informations reçues concernant un flux de trafic de drogue allant de Bignona vers la Guinée Bissau. C’est ainsi que les trafiquants sont tombés entré les filets de l’élément de la gendarmerie de Sédhiou en charge du secteur de Dianah Malary, Sare Farim, Missira et Sakal.