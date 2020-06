En application du plan d’action mensuel de la compagnie de gendarmerie de Kolda, la brigade de Sédhiou, après recoupement des renseignements reçus de diverses sources, a mené hier, en début de matinée, une opération coup de poing.

Selon nos informations, elle s’est soldée par une saisie de 235 kg de chanvre indien, une moto et 5 vélos. Cette opération, indiquent nos sources, a permis l’interpellation de deux individus dont un Sénégalais et un Bissau-Guinéen. Une enquête a été ouverte et se poursuit.

La drogue était sous le châssis d’un camion

…Le bureau des douanes de Moussala (Kédougou) a effectué hier, une saisie de 175 kg de chanvre indien. Selon un communiqué de la douane parvenu à notre rédaction, la drogue était conditionnée dans des sacs et dissimulée dans une cachette aménagée sous le châssis d’un camion immatriculé au Mali.

Mais c’était sans compter avec le flair des agents qui n’ont pas mis du temps à découvrir le subterfuge. La valeur totale de la marchandise saisie, indique-t-on dans la note, est évaluée à 17,5 millions de F CFA.

En une semaine : 5oo kg de yamba saisis

Cette saisie, selon le document, porte à plus 500 kg la quantité de chanvre indien saisie en une semaine, dans le cadre des opérations spéciales Covid-19.

“Celles-ci se poursuivent sur l’étendue du territoire national et sont menées sur la base d’un protocole spécial édicté par la Direction générale des douanes. Ce protocole allie la rapidité des opérations pour éviter tout retard de livraison, la protection de la chaine logistique contre toute introduction de produits prohibés, la sécurité des populations et des usagers et enfin la protection des agents contre la contagion liée à la maladie à coronavirus”, ont expliqué les services de communication des soldats de l’économie.

