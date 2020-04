L’ex cas communautaire de Sédhiou contaminé à Louga avait sectionné le trajet en quittant Dakar et a emprunté 3 véhicules 7 places, 2 motos Jakarta et 1 taxi dit clando pour rallier la région sud. Et la personne qui l’avait contaminé a été identifiée.

La révélation a été faite par les autorités sanitaires ce mardi, qui ont informé également qu’il a 69 contacts à haut risque. Pour barrer la route à la propagation de la pandémie, ils ont octroyé 500 masques au village de Mankonomba.

Le médecin-chef de région d’ajouter que des tests ont révélé positifs 25 individus, dont 8 enfants âgés de 2 à 11 ans. Ces patients vivent dans une maison de plus 50 personnes.

Article publié par Sanslimites

